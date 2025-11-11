У Західноукраїнському національному університеті стартував проєкт «Книга захиснику»
Мета ініціативи – поповнення бібліотек шпиталів україномовними книгами для наших воїнів, налагодження дружніх контактів між молодими вченими та військовослужбовцями, підтримка Збройних Сил України, а також сприяння реабілітації та урізноманітненню дозвілля бійців, які перебувають на лікуванні.
Проєкт “Книга захиснику” – це можливість для українських науковців сказати ДЯКУЮ військовим, які щодня захищають нас і виборюють майбутнє України.
До ініціативи вже долучилися представники Ради молодих вчених Криворізького державного педагогічного університету, які зібрали й передали книги військовослужбовцям у шпиталь Кривого Рогу.
Тепер до доброї справи приєднується і Західноукраїнський національний університет.
Усі охочі можуть долучитися до збору книг для наших захисників до 1 грудня 2025 року.
Контактна особ – Юлія Войтишин: +380969375152
y.voityshyn@wunu.edu.ua
каб. 1222, корпус ЗУНУ №1, вул. Львівська 11
Разом скажемо нашим героям:
#Книга_Захиснику – це нагода подякувати українським воїнам за можливість творити науку.