Мета ініціативи – поповнення бібліотек шпиталів україномовними книгами для наших воїнів, налагодження дружніх контактів між молодими вченими та військовослужбовцями, підтримка Збройних Сил України, а також сприяння реабілітації та урізноманітненню дозвілля бійців, які перебувають на лікуванні.

Проєкт “Книга захиснику” – це можливість для українських науковців сказати ДЯКУЮ військовим, які щодня захищають нас і виборюють майбутнє України.

До ініціативи вже долучилися представники Ради молодих вчених Криворізького державного педагогічного університету, які зібрали й передали книги військовослужбовцям у шпиталь Кривого Рогу.

Тепер до доброї справи приєднується і Західноукраїнський національний університет.

Усі охочі можуть долучитися до збору книг для наших захисників до 1 грудня 2025 року.

Контактна особ – Юлія Войтишин: +380969375152

y.voityshyn@wunu.edu.ua

каб. 1222, корпус ЗУНУ №1, вул. Львівська 11

Разом скажемо нашим героям:

#Книга_Захиснику – це нагода подякувати українським воїнам за можливість творити науку.

