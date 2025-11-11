Зафіксовано черговий факт масової розсилки електронних листів нібито від імені Державної податкової служби України.

Про це інформує ГУ ДПС у Тернопільській області.

Шахраї маскують свої адреси під нібито адреси ДПС, які насправді не мають жодного стосунку до податкової (rada@tax.gov.ua, noreply@tax.gov.ua). Тема повідомлень – «Термінове повідомлення: Уточнення податкової звітності за результатами перевірки».

У ДПС наголосили, що не відправляють такі повідомленя, а електронні адреси, з яких надсилають ці листи, не належать ДПС.

“Ці листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача.

Також існує реальна небезпека зараження персональних комп’ютерів вірусами”, — повідомили у податковій службі.

В установі також зазначили, що додатки (вкладення) до електронних поштових повідомлень можуть містити віруси та шкідливе програмне забезпечення.

Характерною особливістю таких листів є наявність прикріплених файлів .zip або .rаr формату, а також файлів з розширенням .scr, .ехе.

Подобається це: Подобається Завантаження…