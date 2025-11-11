Протягом минулої доби, 10 листопада, тернопільські надзвичайники ліквідували дві пожежі у житловому секторі та зберегли багатоквартирні будинки.

Як повідомили у ГУ ДСНС України у Тернопільській області, о 02:22 виникла пожежа в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Симоненка.

“Площа загорання становила 1 кв. м. Під час гасіння пожежі евакуювали 8 мешканців будинку”, — повідомили у рятувальній службі.

Завдяки залученню автоцистерни та автодрабини вдалося не допустити перекидання полум’я на сусідні квартири.

О 12:54 надійшло повідомлення про пожежу в підвалі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Довженка. Площа пожежі становила 10 кв. м.

Під час ліквідації загоряння рятувальники евакуювали 7 мешканців.

