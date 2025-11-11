До правоохоронців звернулася жителька міста Кременець. Жінка розповіла, що стала жертвою шахрайських дій.

“За словами заявниці, невідома особа, використавши фіктивне або так зване “фішингове” посилання, увійшла до неї в довіру та обманом заволоділа її грошима. У результаті з рахунків потерпілої в банку було списано 70 380 гривень”, — розповіли у поліції Тернопільської області.

За цим фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція Тернопільщини закликає громадян бути обережними, не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити реквізити своїх банківських карток чи коди підтвердження, отримані у SMS-повідомленнях.

Якщо ви стали жертвою шахраїв або помітили підозрілі дії, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

Подобається це: Подобається Завантаження…