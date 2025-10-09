Прокурори Тернопільщини припинили діяльність групи з 29 осіб, що збували на території області та по Україні новий наркотик «кратом», популярний серед молоді

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області викрито розгалужену мережу збуту наркотичних засобів – подрібненого листя рослини Mitragyna speciosa («Кратом»), яка діяла на Тернопільщині та в інших регіонах України. Наркоторговці налагодили канал постачання партій наркотичного засобу через державний кордон України та подальший його збут через Інтернет, месенджер «Telegram» та «Нову Пошту».

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Саме у Тернополі вперше виявили продаж забороненої речовини, яку розповсюджували в закладах громадського харчування, в спортзалах серед молоді.

Загалом за час своєї діяльності учасники групи збули на території держави близько 10 тонн наркотичного засобу, орієнтовною вартістю на «чорному ринку» понад 60 мільйонів гривень.

На території м. Києва, Київської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, Кіровоградської, Житомирської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей проведено 78 обшуків.

За результатами проведених заходів 29 особам (з них 5 – неповнолітні) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів).

Правоохоронці затримали окремих учасників групи у міжнародному пункті пропуску через державний кордон України при ввезенні ними чергової партії наркотичного засобу. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за фактом контрабанди.

21 особу затримано в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України.

Оперативний супровід здійснює УБН ГУНП в області, УСБУ в Тернопільській області.

Довідка

Листя рослини Mitragyna speciosa («кратом»), поширеної у Південно- Східній Азії використовують як стимулятор, який за активністю перевершує морфін щонайменше в 10 разів. У малих дозах він діє як енергетик, у більших – може знижувати тривожність. Викликає залежність після вживання.

Мітрагінін – активна речовина кратому. Постановою КМУ № 1306 від 15 листопада 2024 року ціле чи подрібнене листя кратому (Mitragyna speciosa) і його активну речовину мітрагінін (Mitragynine) внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

