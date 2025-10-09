У Тернополі ветерани та ветеранки мають можливість відвідувати оздоровчі заняття з плавання. Тренування проводять щосереди о 17:00 на базі реабілітаційного центру RECOVERY (вул. Волинська).

Заняття з плавання – це частина міської програми групової реабілітації та оздоровлення для ветеранів, яку реалізовує Центр підтримки ветеранів та родин Героїв спільно з відділом охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради та КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги».

Окрім занять з плавання, у межах міської програми також проводяться тренування на тренажерах, підготовчі вправи для покращення функціональних можливостей організму та надається психологічний супровід.

Для отримання детальної інформації можна звертатися за телефонами: (068) 696-69-43 (Viber) або (050) 501-85-24.

