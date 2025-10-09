За фактами порушень митного законодавства впродовж січня-вересня 2025 року працівниками Тернопільської митниці складено 61 протокол про порушення митних правил на 35,4 мільйона гривень.

Про це повідомив начальник управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці Володимир Петрук.

За його словами, із загальної кількості порушень, 20 – вирішено шляхом компромісу. Тобто, з порушниками укладено мирові угоди, відповідно до яких забезпечено добровільну сплату 325 тисяч гривень штрафів без передачі адміністративних справ у судові органи.

У зоні діяльності Тернопільської митниці найчастіше фіксували правопорушення, пов’язані з: ухиленням від сплати митних платежів; недекларуванням товарів; перевищенням строку доставки товарів; перевищення строків тимчасового ввезення та вивезення товарів; порушенням режиму зони митного контролю тощо.

До суду передано 19 справ на загальну суму понад 16 мільйонів гривень.

За результатами розгляду судом чотирьох справ накладено штрафи на суму 7,1 мільйона гривень та конфісковано безпосередні предмети правопорушень на понад 5,6 мільйона гривень.

Загалом від правоохоронної діяльності митниці до держскарбниці перераховано понад 566 тис. гривень.

