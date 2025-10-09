Поліція оголосила підозру жителю Монастириська за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 357 КК України – привласнення шляхом шахрайства офіційного документа, вчинене з корисливих мотивів, ч. 1 ст. 362 КК України – несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах та ч. 4 ст. 185 КК України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисник, перебуваючи на посаді керівника відділення одного з банків, привласнив кредитні кошти з карти клієнта. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До правоохоронців звернулася дружина потерпілого і розповіла про те, що в її чоловіка банк вимагає повернення коштів. Жінка переконувала – ні вона, ні чоловік, інтереси якого вона представляла, жодних кредитів у фінансових установах не брали. А борг чималий – 72 тисячі гривень.

Під час досудового розслідування слідчі спільно з працівниками служби безпеки банку встановили, що гроші клієнта привласнив керівник відділення банку. До нього звернулася дружина потерпілого у зв’язку із закінченням терміну дії карти її чоловіка. Замість того, щоб знищити банківську картку, зловмисник привласнив її.

Згодом, маючи право доступу до системи та можливість вносити відомості, банкір зайшов до облікового запису клієнта без його відома вніс несанкціоновані зміни в інформацію, збільшивши кредитний ліміт. Три проведених трансакції – і гаманець банківського працівника наповнився кругленькою сумою грошей.

Санкції інкримінованих фігурантові статей передбачають до восьми років позбавлення волі. Яким буде покарання – вирішить суд.

