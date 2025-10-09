Старший солдат Олександр Казьмін – справжній син своєї землі, людина честі, мужності й незламності. Він народився та проживає у Чорткові, а нині служить у лавах 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України.

З перших днів повномасштабного вторгнення – з лютого 2022 року – Олександр віддано боронить Україну. Його бойовий шлях проходить крізь Запорізьку та Донецьку області, де щодня тривають найзапекліші бої.

За особисту мужність, самовідданість та вірність військовому обов’язку, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, старшого солдата Олександра Казьміна нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня – почесною державною відзнакою, якою держава вшановує справжніх Героїв.

Чортківська громада щиро пишається своїм Захисником. Завдяки таким людям, як Олександр, ми можемо працювати, навчати і навчатися, жити та вірити у нашу Перемогу!

