У навчально-науковому інституті міжнародних відносин імені Богдана Гаврилишина ЗУНУ відбулася знакова подія – посвята першокурсників у студенти. Цей день став для новачків не лише урочистим початком їхнього навчання, а й символом приєднання до спільноти, яка формує майбутніх лідерів міжнародного масштабу.

В актовій залі панувала атмосфера натхнення, єдності та очікувань, адже саме тут розпочинається шлях, що веде до професійного зростання, нових можливостей та глибокого розуміння глобальних процесів.

З вітальним словом до першокурсників звернулася директор інституту Людмила Гаврилюк-Єнсен, яка наголосила, що навчання в ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина – це не просто здобуття знань, а входження у світ глобальної економіки, міжнародної дипломатії та інноваційних трансформацій, які визначатимуть обличчя XXI століття і побажала студентам великої інтелектуальної допитливості, сміливості у виборі цілей та віри у власний потенціал.

Творча частина заходу стала справжнім святом самовираження, кожна академічна група з кураторами підготувала яскраві презентації, розповідаючи про себе, свої цілі та мрії. Виступи вирізнялися креативністю, різноманітністю форматів та дружньою атмосферою, що ще раз підтвердило – тут зростає покоління, здатне мислити глобально й діяти локально.

Кульмінаційним моментом стало вручення студентських квитків – важливого символу нового етапу життя. З цієї миті кожен першокурсник став частиною нашої академічної спільноти, яка поєднує традиції української наукової школи та відкритість до світу.

Особливий інтелектуальний акцент заходу додала інтерактивна гра Kahoot «Щодня з Гаврилишиним», яка в ігровій формі дозволила першокурсникам відчути дух нашого інституту та краще пізнати цінності, які закладав видатний українець, мислитель і глобальний візіонер Богдан Гаврилишин.

Завершальним акордом урочистостей стало проголошення студентської присяги – урочисте зобов’язання гідно нести звання студента-міжнародника, плекати знання, повагу, відповідальність та любов до України.





Подобається це: Подобається Завантаження…