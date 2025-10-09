У Тернопільській громаді запроваджують послугу патронату над дитиною.

Відповідальним за організацію її надання визначено управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради.

Разом із Тернопільським міським центром соціальних служб управління здійснюватиме пошук кандидатів у патронатні вихователі та їхніх помічників, проводитиме первинний відбір, організовуватиме навчання та готуватиме проєкти договорів між кандидатами й виконавчим комітетом міської ради.

Також ці структури забезпечуватимуть влаштування дітей, які потребують невідкладного догляду, у сім’ї патронатних вихователів.

“Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя до моменту подолання складних життєвих обставин дитиною або її родиною. Метою послуги є захист прав дитини, яка тимчасово не може проживати разом із батьками чи іншими законними представниками”, – розповіли у Тернопільській міській раді.

Термін перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя становить до трьох місяців і може бути продовжений органом опіки та піклування, але не більше ніж до шести місяців.

Патронатним вихователем може стати повнолітній громадянин України, який має досвід виховання дітей, відповідні житлові умови та повнолітнього члена сім’ї або іншу особу, готову бути помічником.

Осіб, які бажають стати патронатними вихователями або долучитися як помічники, запрошують звертатися:

до управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради (служба у справах дітей), бульвар Шевченка, 1, каб. 41, тел. (098) 180-71-30;

до Тернопільського міського центру соціальних служб, вул. Медова, 3, тел. (098) 174-77-41.

Подобається це: Подобається Завантаження…