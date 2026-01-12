У Чорткові правоохоронці затримали 46-річного місцевого жителя, який заявляв, що планує підірвати багатоквартирний будинок, випустивши газ. Про свій намір фігурант повідомив за номерами 103 та 104.



Дану інформацію одразу передали всім екстреним службам. На місце події виїжджали вибухотехніки, рятувальники ДСНС, працівники поліції, бригади екстреної медичної допомоги, а також аварійні служби газо- та електропостачання.



З метою запобігання можливій надзвичайній ситуації фахівці перекрили газові стояки, а правоохоронці організували евакуацію мешканців будинку. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.



Поліцейські обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів або вибухових пристроїв вони не виявили.



Працівники Чортківського районного управління поліції затримали “жартівника” відповідно до статті 208 КПК. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.



Наразі відповідні служби здійснюють підрахунок матеріальних збитків, пов’язаних із залученням екстрених підрозділів та проведенням евакуаційних заходів.



Поліцейські застерігають, що подібні “жарти” або неправдиві повідомлення про загрозу безпеці мають серйозні наслідки. Такі дії порушують роботу екстрених служб, створюють паніку серед населення та можуть призвести до реальної небезпеки для людей.



Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Процесуальне керівництво здійснює Чортківська окружна прокуратура.