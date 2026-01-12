У межах належного утримання доріг, комунальні служби та підрядні організації Тернополя продовжують розчищати місто. У ніч з 12 на 13 січня спецтехніка працюватиме над вивезенням снігу на таких ділянках:

вул. Вулиця Руська;

вул. Миколи Гоголя (від Тернопільської міської дитячої поліклініки до вулиці Руської)

вул. Січових стрільців;

транспортних розв’язок (трикутників безпеки);

прибирання посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту.

«У зв’язку з цим просимо власників транспортних засобів не паркувати автомобілі на вулицях міста, зокрема на зазначених ділянках, оскільки запарковані автомобілі створюють перешкоди для роботи спеціалізованої техніки та будуть примусово евакуйовані.

Нагадуємо, що під час нічного прибирання снігу 11-12 січня у Тернополі 37 транспортних засобів було переміщено власниками добровільно, ще 17 автомобілів евакуйовано примусово.

Просимо тернополян у зимовий період не паркувати автомобілі на магістральних вулицях міста, із розумінням поставитися до тимчасових обмежень та сприяти ефективній роботі комунальних служб задля безпеки та комфорту всіх учасників дорожнього руху», – написали у міськраді.