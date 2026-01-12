Через безперервні російські атаки на енергетичну систему України ситуація з електропостачанням продовжує ускладнюватися. Попри зусилля енергетиків, які працюють цілодобово, масштаби пошкоджень змушують вдаватися до все жорсткіших заходів. Тепер ці зміни торкнулися і Чорткова, повідомили в міській раді.

На черговому засіданні енергетичного штабу Кабміну переглянули списки об’єктів критичної інфраструктури, і частину з них перевели на загальні графіки відключень електроенергії.

Відтепер частина об’єктів, які раніше належали до критичної інфраструктури, переводяться на загальні графіки погодинних відключень електроенергії. Це означає, що і житлові будинки, підключені до цих об’єктів, також знеструмлюватимуть.

До критичної інфраструктури більше не належать:

усі котельні, що обслуговують об’єкти освітньої та соціальної сфери;

Чортківська міська рада;

будівля Чортківської районної державної адміністрації;

ТЦК та СП;

пожежна частина;

поліклінічне відділення Чортківської центральної міської лікарні.

Водночас електропостачання зберігається для таких критично важливих об’єктів:

об’єкти Чортківського водоканалу;

стаціонар Чортківської центральної міської лікарні;

Центр первинної медико-санітарної допомоги;

стоматологічна поліклініка;

поліція;

УВП;

прокуратура;

суд.