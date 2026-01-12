У Чорткові частково вимикатимуть світло на об’єктах критичної інфраструктури
Через безперервні російські атаки на енергетичну систему України ситуація з електропостачанням продовжує ускладнюватися. Попри зусилля енергетиків, які працюють цілодобово, масштаби пошкоджень змушують вдаватися до все жорсткіших заходів. Тепер ці зміни торкнулися і Чорткова, повідомили в міській раді.
На черговому засіданні енергетичного штабу Кабміну переглянули списки об’єктів критичної інфраструктури, і частину з них перевели на загальні графіки відключень електроенергії.
Відтепер частина об’єктів, які раніше належали до критичної інфраструктури, переводяться на загальні графіки погодинних відключень електроенергії. Це означає, що і житлові будинки, підключені до цих об’єктів, також знеструмлюватимуть.
До критичної інфраструктури більше не належать:
усі котельні, що обслуговують об’єкти освітньої та соціальної сфери;
Чортківська міська рада;
будівля Чортківської районної державної адміністрації;
ТЦК та СП;
пожежна частина;
поліклінічне відділення Чортківської центральної міської лікарні.
Водночас електропостачання зберігається для таких критично важливих об’єктів:
об’єкти Чортківського водоканалу;
стаціонар Чортківської центральної міської лікарні;
Центр первинної медико-санітарної допомоги;
стоматологічна поліклініка;
поліція;
УВП;
прокуратура;
суд.