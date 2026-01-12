Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за минулий тиждень склала 351,0 випадок на 100 тисяч населення (захворіло 3575 осіб).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Минулого тижня кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім, збільшилась на 12,7% (3575 випадків проти 3173).

Кількість дітей серед хворих склала 46,7% (1671 особу), школярів – 55,2% (923) від усіх захворілих дітей. Спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 0,5%, і збільшення школярів на 1,4%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 213 осіб, із них 116 дітей (54,5%). Кількість госпіталізованих збільшилася 18,3% (госпіталізовано 213 проти 180).

За тиждень зареєстровано два випадки захворювання на COVID-19 серед дорослих, що складає 0,06% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та залишається на рівні попереднього тижня (по 2 випадки).