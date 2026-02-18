Прокуратура через суд повернула у державну власність ділянку Національного природного парку «Дністровський каньйон» на Тернопільщині.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Господарським судом Тернопільської області задоволено позовну заяву Бучацької окружної прокуратури в інтересах держави до Заліщицької міської ради та Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області. Позов стосувався усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою площею 3,283 га. Ця земля є частиною Національного природного парку «Дністровський каньйон».

Підставою позову стало порушення інтересів держави внаслідок недотримання правового режиму, порядку передачі та використання земель природно-заповідного фонду.

Прокурори довели, що під час інвентаризації земель ділянка, яка має цінні природні комплекси й розташована в межах Національного природного парку, була помилково сформована як землі сільськогосподарського призначення. Надалі цією землею незаконно розпорядилося ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області, передавши її у комунальну власність міській раді.

Суд визнав ці дії протиправними та усунув перешкоди у розпорядженні державною землею. Рішення суду ще не набрало законної сили.