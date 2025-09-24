На Тернопільщині ліквідували підпільний тютюновий цех та вилучили сировини на 20 млн грн

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

Тернопільські поліцейські ліквідували підпільний тютюновий цех та вилучили сировини на 20 млн грн.

Ділки налагодили вирощування та ферментацію тютюну (сировини). Надалі збували значні обсяги підакцизної продукції до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Завдяки проведеним заходам поліцейські завадили потраплянню на ринок майже одного мільйона пачок цигарок – саме стільки можна було б виготовити з 18 тонн вилученого тютюну.

Окрім тютюну під час обшуків правоохоронці вилучили три промислові верстати, блокноти із чорновими записами, таблиці із ціновими пропозиціями та інші речові докази злочинної діяльності.

За цим фактом слідчі поліції повідомили про підозру п’ятьом учасникам угруповання. Продовжуються заходи з встановлення каналів збуту сировини, а також усіх причетних до нелегального бізнесу осіб.