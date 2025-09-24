На Тернопільщині зустріли полеглого воїна Михайла Дацишина: понад рік вважали зниклим безвісти

У жалобі Велика Березовиця. Сьогодні жителі громади зустріли тіло загиблого захисника Михайла Дацишина. Із серпня 2024 року Михайла вважали зниклим безвісти. З’ясувалось, воїн загинув на Донеччині – поблизу населеного пункту Комишівка Покровського району. У Михайла залишились мати Ганна, донька Ольга та сестра Галина… Вічна та світла пам’ять Герою!

Сьогодні, 24 вересня, у Великій Березовиці зустріли тіло загиблого воїна Михайла Дацишина. Остання дорога додому була встелена квітами. А жителі громади зі сльозами й на колінах вшанували Героя, який віддав найцінніше – своє життя, за незалежність української держави.

«Михайло Михайлович Дацишин вважався зниклим безвісти з 2 серпня 2024 року, але нещодавно повідомили про його загибель… Він загинув 1 серпня 2024-го під час виконання бойового завдання на Донеччині – поблизу населеного пункту Комишівка Покровського району.

У Михайла залишились мати Ганна, донька Ольга та сестра Галина.

Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого воїна Михайла! Вічна та світла пам’ять Герою!» – написали у Великоберезовицькій селищній раді.