Сьогодні: Середа. 24.09.2025

  • search

На Тернопільщині зустріли полеглого воїна Михайла Дацишина: понад рік вважали зниклим безвісти

Прокоментуй!
На Тернопільщині зустріли полеглого воїна Михайла Дацишина: понад рік вважали зниклим безвісти

У жалобі Велика Березовиця. Сьогодні жителі громади зустріли тіло загиблого захисника Михайла Дацишина. Із серпня 2024 року Михайла вважали зниклим безвісти. З’ясувалось, воїн загинув на Донеччині – поблизу населеного пункту Комишівка Покровського району. У Михайла залишились мати Ганна, донька Ольга та сестра Галина… Вічна та світла пам’ять Герою!  

Сьогодні, 24 вересня, у Великій Березовиці зустріли тіло загиблого воїна Михайла Дацишина. Остання дорога додому була встелена квітами. А жителі громади зі сльозами й на колінах вшанували Героя, який віддав найцінніше – своє життя, за незалежність української держави.

«Михайло Михайлович Дацишин вважався зниклим безвісти з 2 серпня 2024 року, але нещодавно повідомили про його загибель… Він загинув 1 серпня 2024-го під час виконання бойового завдання на Донеччині – поблизу населеного пункту Комишівка Покровського району.

У Михайла залишились мати Ганна, донька Ольга та сестра Галина.

Висловлюємо щирі співчуття родині полеглого воїна Михайла! Вічна та світла пам’ять Герою!» – написали у Великоберезовицькій селищній раді.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

94 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.