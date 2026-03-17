Суд визнав винною жительку одного із сіл Чортківського району Тернопільщини у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та умисному вбивстві малолітнього сина (ст. 166, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тернопільської обласної прокуратури.

Борщівський районний суд Тернопільської області призначив їй покарання – 12 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 5-річний хлопчик мав вроджені патології та тяжке захворювання, через що потребував постійного догляду, лікування та медичного нагляду. Попри це, мати фактично не забезпечувала дитині належного піклування.

Після оформлення соціальної допомоги у 2022 році жінка жодного разу не зверталася до медичних закладів, хоча стан хлопчика вимагав регулярного лікування.

Слідством також встановлено, що протягом трьох днів перед смертю дитина перебувала у квартирі сама, попри свій безпорадний стан.

Повернувшись додому після тривалої відсутності, жінка задушила сина. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок механічної асфіксії – перекриття носа та рота м’якими предметами.

Експерти також встановили, що перед смертю хлопчик кілька днів не отримував їжі.

Потерпілим у справі визнано батька дитини, який із 2021 року проходить службу у Збройних силах України.

Під час судових дебатів прокурор просив призначити обвинуваченій 14 років позбавлення волі. У зв’язку з тим, що суд призначив менший строк покарання, прокуратура готує апеляційну скаргу.

Вирок суду наразі не набрав законної сили.