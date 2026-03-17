Потерпіла 22-річна жителька одного з міст Тернопільського району, яка через фішингове посилання та розмову з псевдопрацівником банку втратила персональні дані, а на її ім’я дистанційно оформили кредити на значну суму.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Жінка розмістила оголошення про продаж речей на відомій платформі.

Згодом із нею зв’язався невідомий, який представився покупцем і запропонував оформити так звану «безпечну доставку». Для цього він надіслав посилання, за яким заявниця перейшла та ввела особисті дані.

Далі жінці зателефонував ще один невідомий, який представився працівником банківської установи. Під приводом нібито підтвердження операції та захисту рахунку він увійшов у довіру до потерпілої та випитав конфіденційну інформацію: реквізити банківських карток, CVV-коди та коди підтвердження, які надходили в SMS-повідомленнях.

Отримавши доступ до цих даних, зловмисники дистанційно оформили на ім’я жінки кредити в різних банківських установах. Загальна сума збитків становить близько 300 000 гривень.

За даним фактом триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до шахрайських дій.

Поліцейські вкотре застерігають громадян:

не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо їх надсилають під виглядом оформлення доставки чи оплати товару;

не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток, CVV-код, PIN-код та одноразові паролі з SMS;

пам’ятайте, що справжні працівники банків ніколи не просять клієнтів повідомляти конфіденційну інформацію телефоном.

Якщо ви стали жертвою шахраїв або маєте підозру, що зловмисники намагаються заволодіти вашими коштами, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.