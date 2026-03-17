Так довго мама сподівалась на диво, так довго чекала сина. Зв’язок з Віталієм обірвався ще у грудні 2024-го.І лише тепер Віталій Дериня із Підволочиська повертається додому на щиті. Вічна пам’ять Герою!

«З сумом повідомляємо, що Підволочиська громада отримала сумну звістку про загибель жителя селища Підволочиськ, солдата 33 окремої механізованої бригади Збройних сил України ДЕРИНЯ Віталія Броніславовича (1983 р.н)

Віталій загинув 1 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання, пов’язаного із захистом Батьківщини, в районі населеного пункту Курахове на Донеччині, внаслідок інтенсивних бойових дій.

Щирі співчуття матері, братам, сестрам, рідним і всім, хто знав та любив Віталія. Вічна пам’ять і слава Герою України», – повідомили у Підволочиській селищній раді.