У Західноукраїнському національному університеті відкрилася виставка студентських плакатів «Суспільство в умовах війни». Експозиція об’єднала творчі роботи студентів, які через мову дизайну осмислюють сучасні виклики та реалії, у яких живе українське суспільство.

Представлені на виставці плакати – це не лише мистецькі роботи, а й щирі емоції та роздуми молоді про події сьогодення. Через візуальні образи студенти передали силу взаємної підтримки, волонтерства та єдності суспільства у важкі часи війни. Кожен плакат – спроба осмислити досвід війни та водночас зберегти надію на майбутнє.

Виставку створено у межах вивчення дисципліни «Організація культурно-мистецьких заходів». Майбутні дизайнери самостійно працювали над усіма етапами підготовки – від концепції та створення плакатів до організації самої експозиції, оформлення запрошень, афіш та інформаційних матеріалів.

Завідувачка кафедри архітектури та дизайну Оксана Дячок зазначила, що роботи студентів кафедри вже неодноразово здобували відзнаки на міжнародних конкурсах та виставках, і запевнила, що подібні мистецькі проєкти й надалі будуть представлені в університеті.

До присутніх звернулася доцент кафедри архітектури та дизайну Ірина Цідило: «Тема війни сьогодні неминуче присутня в багатьох соціальних питаннях. Саме тому студенти у своїх роботах звертаються до тем підтримки, волонтерства, допомоги постраждалим, збереження культурної спадщини та відповідальності суспільства. Сьогодні через дизайн ми не просто створюємо візуал, а комунікуємо зі світом, крок за кроком впливаючи на суспільну свідомість».

Під час відкриття кілька авторів представили власні роботи та розповіли про ідеї, які заклали у свої плакати. Студентки групи ДИЗ-31 Анастасія Панасенко, Роксолана Волошина та Софія Кіцила поділилися творчими задумами та пояснили символіку своїх візуальних рішень.

У плакаті Анастасії основною темою стало донорство крові як прояв взаємної підтримки й солідарності. Центральним образом роботи є червона нитка, що символізує зв’язок між людьми та здатність кожного допомогти іншому. Використовуючи яскраву кольорову гаму, символи серця та крапель крові, авторка прагнула підкреслити ідею того, що навіть одна людина може врятувати декілька життів.

У своїх роботах Роксолана порушує болісну тему українських військовополонених, які досі перебувають у ворожому полоні та щодня переживають тяжкі випробування. Серія складається з декількох плакатів, у яких через символічні образи та сильні візуальні акценти передано надію українських військових на повернення додому та довгоочікувану зустріч із рідними.

Роботи Софії Кіцили присвячені темі взаємної підтримки та допомоги у складні часи. Через образ рук, що передають одна одній необхідні речі, студентка показала важливість людської солідарності, волонтерства та турботи про тих, хто цього потребує.

Виставка «Суспільство в умовах війни» – свідчення того, що мистецтво здатне говорити про найскладніші теми мовою символів і образів. Для студентів це можливість висловити власне бачення подій, а для глядачів – нагода замислитися над силою людської підтримки, культурної пам’яті та єдності.