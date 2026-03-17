Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму допомоги, яка передбачає соцвиплати у 1500 гривень, а також кешбек за бензин, дизель і автогаз. Водночас така ініціатива вже викликала критику економістів та політиків.

Подробиці підтримки

12 березня Володимир Зеленський доручив підготувати кілька програм підтримки для українців. Зокрема, йдеться про соцвиплати у розмірі 1500 гривень, які отримають щонайменше 13 мільйонів українців. “Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна”, – йдеться на сторінці голови держави.

Також за словами Президента, Міністерства економіки та енергетики мають підготувати програму підтримки для споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу. Вона має працювати через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне. Володимир Зеленський зазначив, що українці зараз “відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок”.

15% кешбеку – на дизель, 10% – на бензин

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що уряд вже готує пакет підтримки для людей, які найбільше потребують допомоги через зростання цін на нафтопродукти. “Ця підтримка буде складатися з двох частин. Перша частина – це цільова підтримка соціально вразливим категоріям. Це доплата, яка буде спрямована на підтримку пенсіонерам за віком, отримувачам допомоги по інвалідності, малозабезпеченим, отримувачам базової соцдопомоги, ВПО, сім'ям з дітьми”, – сказала Свириденко.

Кошти надійдуть у квітні й будуть перераховані за наявними механізмами через Укрпошту і банківську систему. Виплати будуть здійснюватися в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.

Другу частину підтримки, за її словами, становитиме кешбек на пальне. Як зазначила прем’єрка на своїй сторінці у соцмережі, українці зможуть отримати від держави: 15% кешбеку на дизельне пальне, 10% – на бензин та 5% – на автогаз.

Паливний кешбек працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми. Виплати відбуватимуться на базі “Національного кешбеку”, яким вже користуються 9,4 мільйона українців.

Свириденко також заявила, що зниження акцизного податку або ПДВ на пальне не планується. “Я хочу нагадати, що всі податки і збори йдуть в дохідну частину бюджету, з якої фінансується армія. Тому програми, які ми пропонуємо, будуть фінансуватися у межах діючих видатків і тих програм, які є в Мінекономіки і в Мінсоцполітики”, – наголосила прем'єрка.

Куди витратити кешбек

“Кешбек є одним із найефективніших заходів, які розглядали, оскільки програма складається з двох компонентів. По-перше, ми повертатимемо 10-15% залежно від виду палива на картки кешбеку. І далі вони використовуватимуть це на українські товари”, – розповів міністр економіки Олексій Соболев. За його інформацією, 75% коштів, отриманих з кешбеку у лютому пішли на оплату комунальних послуг. Тож на думку міністра, кешбек “дуже цільово” використовується тими людьми, яким ці гроші дійсно потрібні.

“Загальний розмір (нового кешбеку – ред.) ми зараз оцінюємо в приблизно три мільярди гривень. Вони перерозподіляються з коштів програм Мінекономіки всередині бюджету Мінекономіки”, – сказав Олексій Соболев.

Гроші з картки “Національний кешбек” можна витратити на комунальні та поштові послуги, благодійність, підтримку ЗСУ, харчі, ліки, книги та іншу друковану продукцію українського виробництва.

Критика ініціативи

Втім, новація викликала критику частини економістів та політиків. Зокрема, за підрахунками народного депутата Ярослава Железняка, в Україні щомісяця споживають сотні мільйонів літрів пального, тому компенсації можуть коштувати державі мільярди гривень. “Тобто на “єБачок” треба буде 5,26 млрд грн на місяць. Відповідно, до травня це десь – 10,5 млрд грн з Бюджету… Тобто 19,5 (роздача 1500 грн) + 10 (кешбек) + 10,5 (єБачок) = 40 млрд грн. Це ми для військових, які отримують мінімалку могли б до кінця року зарплату в два рази збільшити”, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що така компенсація фактично означатиме субсидування пального для всіх автомобілістів, незалежно від рівня їхніх доходів. “Уряд буде субсидувати пальне власникам багатолітрових тачок. В мирний час це було б тупо. Зараз під час війни це майже диверсія”, – зазначив він на своїй сторінці у соцмережі.

З Вишлінським солідарний і заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Він зазначає, що розмір компенсації залежатиме від обсягів споживання пального. “Це означатиме, що ті, хто більше потерпають від здорожчання пального, матимуть меншу компенсацію за це”, – сказав він в ефірі Київ24.