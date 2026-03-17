16 березня стартувала електронна реєстрація та прийом документів у перші класи закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради на 2026-2027 навчальний рік. Зарахування відбувається з використанням системи «Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою» (портал SCHOOL.ISUO.ORG).

Для зарахування необхідно:

Cтворити електронну заяву до обраного закладу освіти (деталі в Порядку організації та проведення електронного зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти).

Принести до 31 травня 2026 року в ЗЗСО всі необхідні документи (копії та оригінали документів (згідно з переліком зазначеним у Порядку) та написати відповідну заяву про зарахування до першого класу закладу освіти.

Зарахування дітей до закладу відбувається згідно наказу 1 червня або 15 червня, залежно від права на першочерговість, та наявності місць.

Зарахування до закладу після 15 червня та впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця в порядку надходження заяв про зарахування.

Документи, необхідні для зарахування:

Заява про зарахування дитини до першого класу закладу загальної середньої освіти від одного з батьків дитини (законного представника), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти.

Оригінал медичної довідки за формою № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)».

Оригінал та копія документа, що підтверджує місце проживання (перебування) дитини.* (Довідку про реєстрацію місця проживання особи для дітей, що зареєстровані в Тернопільській громаді, надавати не потрібно. Заклад освіти формує довідку про місце реєстрації особи самостійно!)

У випадку зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням за відсутності) до заяви додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Зарахування дитини в обраний заклад освіти з правом на першочергове зарахування гарантується Законом. Також батьки мають право подати електронну заявку до будь-якого іншого закладу – до нього дитина може бути зарахована на вільні місця.

Право на першочергове зарахування мають діти:

місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене;

які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів цього закладу освіти;

які є дітьми працівників цього закладу освіти;

які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (для закладів ПШ № 2, ПШ № 3, ПШ № 5).

Перелік територій обслуговування, закріплених за закладами загальної середньої освіти Тернопільської міської ради для здобуття початкової та/або базової середньої освіти, можна дізнатися за посиланням ТУТ.