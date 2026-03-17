Поліцейські Тернопільщини провели масштабну спецоперацію з викриття незаконного продажу зброї, боєприпасів та іншого смертоносного товару.

Під час 30 санкціонованих обшуків, які провели одночасно в кількох районах області правоохоронці вилучили: снаряди 30-мм – 170 штук; автомати Калашникова – 2 штуки; вогнепальна зброя – 11 штук; гранатомет; 52 гранати та 2 міни; 1700 патронів та 8889 куль; 35 кг пороху, 10 кг вибухівки та 12 кг пластиду; 12,2 кг ракетного палива, комплектуючі до зброї та засобів ураження.

«Окремо хочу наголосити, що вилучений арсенал – це не про «знайшли десь і тримали». Це про системний незаконний обіг зброї, який становить пряму загрозу безпеці людей. За цими фактами стоять конкретні особи, канали постачання, схрони, покупці й великі гроші», – наголосив Сергій Зюбаненко, начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними слідства, організував цей незаконний бізнес житель Гусятина, 1982 року народження. До злочинної діяльності залучив кількох спільників. Один із них зберігав, перевозив і продавав зброю, а також підшуковував покупців. Ще троє учасників групи займалися постачанням.

Одночасно оперативники карного розшуку разом із поліцейськими Заліщицького відділення задокументували чоловіка, який облаштував у покинутому домоволодінні схрон із забороненими предметами.

Факти продажу гранат і гранатомета також викрили оперативники Збаразького відділення поліції. До цього був причетний 60-річний житель однієї з місцевих громад.

Під час обшуків поліцейські вилучили не лише зброю та боєприпаси, а й значні кошти, отримані від продажу нелегального товару на загальну суму понад 167 тисяч іноземної валюти.

І тут виникає ще одне логічне запитання: звідки в людей, які торгували зброєю, такі суми готівки? Відповідь очевидна – це кривавий чорний ринок, який хтось намагався розгорнути у нас в тилу.

Слідчі поліції повідомили зловмисникам про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснюють обласна та окружні прокуратури.

«Ставлю просте, але дуже тривожне запитання: для чого людям, які проживають далеко від лінії фронту свідомо тримати у сховках автомати, бойові гранати, міни, патрони, вибухівку, боєприпаси? Цього арсеналу вистачило б на кілька місяців оборони невеликого населеного пункту. І ще одне питання – проти кого тут збиралися воювати?

Коли в країні триває війна, зброя має бути на передовій – у руках тих, хто боронить державу, а не в схронах, чи у руках тих, хто перетворив її на товар і джерело незаконного збагачення.

Моя позиція як керівника поліції області незмінна, якщо хочеш воювати – їдь на фронт і захищай державу. А ховати зброю в тилу, наражати на небезпеку мирних людей і заробляти на війні – це не героїзм, а кримінал», – сказав Сергій Зюбаненко.

За попередніми оцінками, вартість вилученого арсеналу на “чорному ринку” становить близько 4,5 млн грн, повідомили в обласній прокуратурі.