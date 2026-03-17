Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за минулий тиждень склала 420,3 випадки на 100 тисяч населення (захворіли 4281 особа).

Про це інформує Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім, зменшилась на 7,2% (4281 випадок проти 4615).

Чисельність дітей серед хворих склала 58,3% (2496 осіб), школярів – 64,3% (1605). Спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 6,9%, школярів – на 9,9%.

Госпіталізовано за тиждень 150 осіб, із них 82 дитини (54,7%). Кількість госпіталізованих збільшилась на 17,2% (госпіталізовано 150 проти 128).

За тиждень не зареєстровано випадків захворювання на COVID-19 (на минулому тижні – 2 випадки).