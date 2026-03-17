У ЗУНУ розпочалися заходи в межах Global Money Week 2026 – щорічної міжнародної освітньої компанії, спрямованої на розвиток фінансової свідомості дітей та молоді, формування знань, умінь, поведінки та ставлення до грошей, потрібних для прийняття розумних та обміркованих фінансових рішень. У цей час у різних країнах світу проходять тематичні заходи, уроки, лекції, воркшопи, майстер-класи, змагання та конкурси, інтерактивні ігри, спрямовані на підвищення фінансової обізнаності молодого покоління.

Гасло Global Money Week 2026 – «Чесні розмови про гроші» (Smart Money Talks) покликане подолати бар’єри у розмовах про фінанси, розвиток у молоді впевненості та практичних навичок для свідомого управління грошима, включно з плануванням бюджету, заощадженням, інвестуванням і захистом від фінансових ризиків.

Перший день Global Money Week у ЗУНУ розпочався з інтелектуальної гри «Грошовий IQ», організований студентами наукового гуртка «Фінансова просвіта» під керівництвом доцента кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ЗУНУ Оксани Квасниці для учнів третього класу Тернопільського академічного ліцею «Генезис».

Хто сказав, що розмови про гроші – це лише для дорослих у краватках? Учні третього класу Тернопільського академічного ліцею «Генезис» переконались, що світ фінансів може бути по-справжньому захопливою та драйвовою пригодою! Головною метою гри стало формування базових економічних знань та розвиток фінансової грамотності, адже розуміння цінності ресурсів є фундаментом успішного майбутнього кожної дитини. Замість нудних лекцій організатори обрали динамічний ігровий формат, який дозволив гармонійно поєднати навчання з розвагами, тримаючи увагу маленьких учасників від першої до останньої хвилини.

В інтелектуальній боротьбі зійшлися три амбітні команди з дуже креативними назвами: «Багатий корабель», «Містер і Місіс бізнес» та «Байкери». Кожен учасник намагався викластися на максимум, демонструючи кмітливість та командний дух.

Гра складалася з трьох раундів, кожен з яких кидав нові виклики юним стратегам. Виконуючи цікаві завдання, школярі не просто змагалися за перемогу, а поступово відкривали для себе значущість відповідального ставлення до грошей та вчилися приймати перші зважені рішення. Таке інтерактивне виховання викликало у школярів щире захоплення навчальним процесом і заклало міцну основу для їхньої майбутньої фінансової обізнаності.

Проведення заходів у межах Global Money Week 2026 студентами та викладачами кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ЗУНУ вже стало щорічною традицією та спрямоване на поширення фінансових знань підростаючого покоління.