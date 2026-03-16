У понеділок, 16 березня, близько 15:15 до співробітників Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення, що у селі Байківці під час копання септика на території приватного господарства 19-річного хлопця засипало землею.



На місце події виїхали слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС.



Як з’ясувалося, під час проведення земельних робіт у траншеї глибиною близько 4 метрів стався обвал ґрунту, внаслідок чого хлопця засипало землею.



Під час проведення рятувальних робіт стався повторний зсув ґрунту, у результаті чого троє співробітників ДСНС опинилися під землею. На місце події були направлені додаткові сили та засоби, повідомили в обласній поліції.



У результаті вжитих заходів усіх трьох рятувальників вдалося вивільнити з-під завалу та доправити до лікарні. Також з-під землі витягли 19-річного хлопця, однак, на жаль, врятувати його не вдалося.



Поліцейські встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».



За результатами перевірки буде надана остаточна правова кваліфікація події.





Continue Reading