На Тернопільщині до лікарні після ДТП потрапили водій та пасажирка мотоцикла.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

До реанімаційного відділення з численними тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жительку Бережанської громади.

Двадцятирічна дівчина отримала тілесні ушкодження у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 14 квітня о 2:00 в селі Біще.

Виявилося, що потерпіла була пасажиркою мотоцикла.

Кермувальник двоколісного транспорту KOVI 250-ST не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався в дерев’яну огорожу.

У результаті удару його та пасажирку з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладів.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.