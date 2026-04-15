На Тернопільщині мотоцикліст врізався в огорожу: двоє людей у лікарні
На Тернопільщині до лікарні після ДТП потрапили водій та пасажирка мотоцикла.
Про це повідомили у поліції Тернопільщини.
До реанімаційного відділення з численними тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жительку Бережанської громади.
Двадцятирічна дівчина отримала тілесні ушкодження у результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Аварія трапилася 14 квітня о 2:00 в селі Біще.
Виявилося, що потерпіла була пасажиркою мотоцикла.
Кермувальник двоколісного транспорту KOVI 250-ST не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався в дерев’яну огорожу.
У результаті удару його та пасажирку з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладів.
У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.