У Тернополі 16 квітня один з мікрорайонів залишиться без води
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на вул. Михайла Цимбалістого, з 9.00 до 13.00 год 16 квітня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних приміщень «Варшавського мікрорайону», а саме
вул. Михайла Цимбалістого,
вул. Підволочиське шосе,
вул. 15 Квітня, 1Е (ТЦ «Golden Ring»).
вул. 15 Квітня, 1В (АЗС і мийка).
«Просимо вибачити за тимчасові незручності та завчасно подбати про запаси води», – повідомили у КП «Тернопільводоканал».