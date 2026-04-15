У Тернополі 16 квітня один з мікрорайонів залишиться без води

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на вул. Михайла Цимбалістого, з 9.00 до 13.00 год 16 квітня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних приміщень «Варшавського мікрорайону», а саме

вул. Михайла Цимбалістого,

вул. Підволочиське шосе,

вул. 15 Квітня, 1Е (ТЦ «Golden Ring»).

вул. 15 Квітня, 1В (АЗС і мийка).

«Просимо вибачити за тимчасові незручності та завчасно подбати про запаси води», – повідомили у КП «Тернопільводоканал».