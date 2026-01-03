На Тернопільщині під час пожежі загинула людина
3 січня у с. Снігурівка Борсуківської ТГ Кременецького району виникла пожежа у приватному житловому будинку.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопількій області.
Вогонь знищив ліжко та підлогу на площі 9 м.кв, пошкодив речі домашнього вжитку та облицювання стін на площі 20 м кв.
На місці пожежі виявили тіло жінки, 1948 р.н., без ознак життя.
Усього з початку року на Тернопільщині внаслідок пожеж загинули 3 людей та одна людина була травмована.
“Аби запобігти виникненню пожеж у домівках, радимо дотримуватись елементарних вимог законодавства у сфері пожежної безпеки. Слідкуйте за станом ваших печей, димоходів, електропроводки та електроприладів. Не вмикайте декілька приладів в одну розетку.
Виходячи з дому, не залишайте включеними електроприлади, газові плити чи печі. Уникайте куріння у ліжку, особливо у нетверезому стані. Не паліть біля легкозаймистих матеріалів, а лише у визначених місця. Не залишайте без нагляду дітей, не дозволяйте їм гратися сірниками та іншими займистими речовинами”, — зазначили в ДСНС Тернопільщини.