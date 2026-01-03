41 гривня за еспресо. Саме така наразі середня ціна на філіжанку базової кави в Україні.

За рік вартість задоволення поласувати кавою подорожчало на 17%, а від початку повномасштабної війни – майже удвічі.

Про це повідомляє Opendatabot.

Найдорожче еспресо нині на Львівщині: в середньому, 47 грн за горня. Водночас Одещина, яка два роки поспіль очолювала рейтинг, опустилась на друге місце – 45 грн.

Найнижчі ціни вже третій рік фіксують на Хмельниччині – 33 грн за еспресо.

У Запорізькій та Кіровоградській областях філіжанка кави коштує близько 35 грн.

Найбільше річне зростання ціни зафіксоване на Сумщині: +26%, хоча середня вартість там залишається нижчою за загальноукраїнську.

У Тернополі горня еспресо вартує 38 гривень.

Довідка

Індекс Еспресо – економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

Подобається це: Подобається Завантаження…