Шестеро людей звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями, отриманими в результаті дорожньо-транспортних пригод. Аварії трапилися на дорогах Тернополя та області впродовж 31 жовтня – 2 листопада.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

31 жовтня у Почаєві на вулиці Кременецька водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на місцевого мешканця. Потерпілий рухався на велосипеді у попутному з авто напрямку і почав здійснювати маневр повороту. У результаті зіткнення водій двоколісного транспорту отримав тілесні ушкодження.

Чергова автопригода трапилася на Кременеччині 1 листопада. Близько 20:30 водій автомобіля Skoda Fabia при виїзді із села Вишнівець не впорався з керуванням і його авто викинуло на узбіччя за межі проїзної частини дороги. У результаті – тілесні ушкодження отримала пасажирка 2000 року народження. Жінку госпіталізували. На місці події працювала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції. У ході перевірки з’ясувалося, що водій на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Другого листопада до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила жителя міста Монастириська 1977 року народження. Травми чоловік отримав на автодорозі Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине. За попередньою інформацією, під час перевірки обліково-реєстраційних документів водій автомобіля FORD TOURNEO CUSTOM розпочав рух заднім ходом та допустив наїзд на чоловіка, який знаходився позаду транспортного засобу. Потерпілому надали меддопомогу без госпіталізації.

Чергову аварію з потерпілими зареєстрували слідчі Тернопільського райуправління поліції на вулиці Руська. Близько 21:10 водій автомобіля BMW 320, здійснюючи маневр повороту, не переконався у безпечному русі та допустив зіткнення із BMW X5. Лікарі надавали медичну допомогу обом кермувальникам, але чоловіків не госпіталізовували.

З переломами та іншими тілесними ушкодженнями бригада екстреної допомоги госпіталізувала до лікарні 36-річного тернополянина. Чоловік потрапив у аварію, яка трапилася о 22:20 на вулиці Об’їзна. Потерпілий, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та перекинувся.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини всіх автопригод з’ясовують слідчі поліції.

