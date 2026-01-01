Після важкого поранення та довгої реабілітації, у лікарні відійшов у Вічність учасник АТО, захисник України Роман Хом’як. Роман був світлою, доброю людиною, справжнім патріотом, який без вагань став на захист рідної землі. Осиротіли рідні, згорьовані батьки, близькі, друзі, побратими… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Після важкого поранення та довгої реабілітації, у лікарні відійшов у вічність учасник АТО, захисник України Хом’як Роман Степанович.

Згасло молоде життя… Серце, сповнене любові до рідної землі, перестало битися. Роман був світлою, доброю людиною, справжнім патріотом, який без вагань став на захист України. Він мріяв, жив, вірив, планував майбутнє – але війна жорстоко обірвала його земний шлях.

Немає слів, які могли б зменшити біль цієї втрати… Осиротіли рідні, згорьовані батьки, близькі, друзі, побратими. Плаче не лише родина – плаче вся громада, бо ми втратили свого Захисника, свого Героя». – написали на сторінці села МОГИЛЬНИЦЯ Теребовлянської громади.

Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

Подобається це: Подобається Завантаження…