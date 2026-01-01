До працівників поліції звернулася жителька одного з сіл Кременецького району 1972 року народження, яка стала жертвою інтернет-шахраїв.

Жінка розповіла, що у месенджері отримала приватне повідомлення про нібито надання державної виплати «Тепла зима».

У повідомленні містилося посилання, за яким необхідно було перейти для оформлення допомоги.

Перейшовши за фіктивним фішинговим посиланням, заявниця ввела реквізити своїх банківських карток.

Після цього з її банківських рахунків було списано грошові кошти на загальну суму 90 800 гривень.

За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

Поліція вкотре застерігає громадян:

не переходьте за сумнівними посиланнями;

не вводьте реквізити банківських карток на сторонніх ресурсах;

перевіряйте інформацію про соціальні виплати лише на офіційних сайтах та у застосунках державних установ.

У разі підозрілих повідомлень або дзвінків негайно звертайтеся до поліції та свого банку, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

