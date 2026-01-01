У перший день 2026 року працівники Тернопільської митниці передали два транспортні засоби для однієї з військових частин Національної гвардії України.

Автомобілі призначені для забезпечення мобільності, маневреності та виконання бойових і службових завдань військовими в умовах війни.

За період повномасштабного вторгнення Тернопільська митниця передала 16 транспортних засобів. Загальна вартість усього переданого майна – 2,7 мільйона гривень.

Ці ресурси спрямовані на підтримку військових і на функціонування держави в умовах війни.

