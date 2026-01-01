Рідні довго чекали звістки з фронту. Вірили, сподівалися… На жаль, війна обірвала життя Олександра Навозняка із селища Скала-Подільська. Останній бій захисник прийняв ще у квітні 2024-го на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Тривалий час вважався зниклим безвісти ще один наш земляк. На жаль, підтвердилась його загибель. У скорботі Скала-Подільська громада.

Ще 26 квітня 2024 року біля населеного пункту Очеретине Донецької області в бою за волю і незалежність України загинув молодший сержант Олександр НАВОЗНЯК, 1975 року народження, житель селища Скала-Подільська.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який поклав на вівтар Вітчизни найдорожче – своє життя!» – написали у РВА

«З глибоким сумом повідомляємо про те, що 26 квітня 2024 року, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області, загинув молодший сержант НАВОЗНЯК Олександр Фрідріхович, 1975 року народження, житель селища Скала-Подільська.

Дорогі рідні, усвідомлюємо вашу безмірну втрату і розділяємо її разом з вами. Олександр був справжнім чоловіком, патріотом, воїном. Просимо Господа прийняти його душу до Царства Небесного.

Вічна пам’ять Герою!» – йдеться у дописі селищного голови Ігоря Лободи.

2-3 січня у Скала-Подільській оголошено Днями жалоби на знак скорботи за загиблим воїном Олександром Навозняком.

Подобається це: Подобається Завантаження…