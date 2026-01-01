Із 00:00 по 08:00 годину 1 січня 2026 року в нашій області народились 9 дітей: двоє дівчаток та семеро хлопчиків.

Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я ТОВА.

Першими народились двоє хлопчиків о 00:10. Один у КНП “Тернопільська міська лікарня 2” (вага 3500 грамів, ріст 55 см) та в КНП “ТОКПЦ “Мати та дитина” ТОР (3350 грамів, ріст 52 см).

Вітаємо щасливих батьків!

На фото: щаслива родина Будник із новонародженим синочком – першим в області у новому році.

