На щиті повернувся на рідну землю захисник Іван Ливицький. Рідні рік чекали звістки з фронту. Загинув Іван на російській курщині у листопаді 2024-го. Вічна шана та вдячність Герою!

«У Бучацьку громаду надійшло сповіщення про те, що безжальна війна забрала життя нашого захисника.

18 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Любимівка курської області, виконуючи обов’язок військової служби, під час штурмових дій загинув старший солдат, стрілець 2 штурмового спеціалізованого відділення Іван Ливицький, 1989 року народження, житель села Осівці.

Висловлюємо щирі слова скорботи та співчуття рідним, близьким і друзям полеглого захисника.

Нехай світла пам’ять про Івана Ливицького, який віддав своє життя за незалежність і свободу України, назавжди залишиться у серцях земляків.

Вічна шана та вдячність Герою!» – написали у Бачацькій міській раді.

У зв’язку із смертю бійця ЗСУ Івана Ливицького 6 листопада оголошено Днем жалоби на території Бучацької громади.

