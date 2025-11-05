Західноукраїнський національний університет в особі ректора Оксани Десятнюк та громадська організація «Інститут міської культури» в особі її голови, співзасновниці креативного кластера «На пошті», викладачки історії мистецтва Марії Юрчак задокументували співпрацю, підписавши документ.

На заході від Західноукраїнського національного університету були науковці: ректор Оксана Десятнюк; проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Островерхов; декан соціально-гуманітарного факультету Оксана Гомотюк; завідувач кафедри архітектури та дизайну Оксана Дячок; старший викладач кафедри архітектури та дизайну Ірина Цідило. Від громадської організації “Інститут міської культури” у зустрічі взяла участь її голова – Марія Юрчак.

Партнерство між університетом і громадською організацією передбачає реалізацію спільних освітніх, мистецьких і культурно-просвітницьких проєктів, організацію виставок, майстер-класів, наукових і творчих ініціатив, спрямованих на розвиток молодіжних активностей та формування культурного середовища сучасного міста.

Під час зустрічі Марія Юрчак зазначила: «Дякую університету за відкритість до співпраці з молодими організаціями. Ми працюємо над формуванням різноманітного культурного середовища в місті та підтримкою креативних індустрій, тобто майбутнього професійного поля випускників Класичного університету Тернополя».

Відповідно до умов меморандуму сторони домовилися про співпрацю, спрямовану на розширення змісту освітньої діяльності, розвиток дизайнерської творчості, взаємний обмін практичним досвідом і підвищення конкурентоспроможності випускників університету на сучасному ринку праці.

Основні напрями співпраці: проведення аналітичних досліджень у сфері культурології, мистецтвознавства, урбаністики тощо; обмін інформацією з питань взаємного інтересу; виконання студентами кваліфікаційних і наукових робіт за актуальною тематикою профільної галузі, проходження практики; організація спільних проєктів, виставок, конкурсів, фестивалів і благодійних заходів; залучення представників ГО до освітнього процесу; проведення лекцій, тренінгів, майстер-класів і міждисциплінарних подій; реалізація менторських і волонтерських програм; організаційна підтримка освітніх і мистецьких ініціатив.

Громадська організація «Інститут міської культури», заснована у Тернополі в 2023 році, має на меті створення демократичного, відкритого й інклюзивного суспільства засобами сучасного мистецтва та культури. У 2024 році організація увійшла до міжнародної когорти Creativity Pioneers від Moleskine Foundation. З початку повномасштабної війни кластер став укриттям для місцевих мешканців і прихистком для понад 300 переселенців. Попри складні обставини, Марія продовжує організовувати мистецькі виставки, літературні презентації, концерти, фестивалі та події, які об’єднують спільноту навколо культури.

Підписання договору між ЗУНУ та ГО «Інститут міської культури» стало ще одним кроком до зміцнення зв’язку між освітою, культурою та творчістю, відкриваючи нові можливості для студентів, викладачів і культурної спільноти Тернополя.

