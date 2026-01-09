Із червня 2022 року до грудня 2025-го Олександр Вотяков, житель села Мшанець Теребовлянської громади, захищав Україну від російських окупантів. Був демобілізований у зв’язку з важкою контузією та втратою ока. На жаль, 7 січня серце захисника зупинилося. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Теребовлянська громада з сумом та шаною провела Олександра Вотякова в останню земну дорогу.

Вотяков Олександр Володимирович народився 17 березня 1970 року в селі Мшанець Теребовлянської громади. Усе своє життя він прожив у рідному селі, серед близьких і рідних, поруч із покійною мамою, для яких завжди був опорою та підтримкою.

Із червня 2022 року по грудень 2025 року Олександр мужньо служив у лавах Збройних Сил України, самовіддано виконуючи свій військовий обов’язок. Він був учасником бойових дій, захищав Україну ціною власного здоров’я.

У грудні 2025 року був демобілізований у зв’язку з важкою контузією та втратою ока.

7 січня 2026 року серце Захисника зупинилося.

Висловлюємо щирі співчуття сину Михайлу та родині з приводу непоправної втрати рідної людини.

Світла пам’ять Герою. Вічна шана і безмежна вдячність за захист України», – написали у Теребовлянській міськраді.

