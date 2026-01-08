Алкоголь, куріння в ліжку і як наслідок – отруєння чадним газом – попередня причина смерті жителя Теребовлянської територіальної громади, повідомили в обласній поліції. 7 січня до старости села Мшанець зателефонували місцеві жителі та повідомили, що з вікон сусідської хати йде дим.



Активного вогню не було, а тому місцеві жителі зайшли до приміщення і в одній з кімнат на підлозі виявили тіло односельця. Староста одразу викликала слідчо-оперативну групу Теребовлянського відділення поліції та службу з надзвичайних ситуацій.



У ході перевірки стало відомо, що задимлення виникло в результаті куріння в ліжку. За словами сусідів, 55-річний чоловік зловживав алкогольними напоями. Експерт, який оглядав тіло, слідів насильницької смерті не виявив, а попередня причина смерті – отруєння чадним газом.



За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.

Подобається це: Подобається Завантаження…