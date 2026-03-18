Дрони стають у нагоді не лише на передовій, віднедавна їх активно використовують і офіцери-рятувальники ДСНС. Безпілотник допомагає виявляти та фіксувати правопорушників, які підпалюють опале листя чи суху рослинність.

Окрім того, за допомогою безпілотника можна реально та швидше оцінити масштаби пожежі, якщо вона виникне.

Рятувальники нагадують: спалювання сухостою не лише забруднює повітря, але й часто призводить до виникнення неконтрольованих масштабних пожеж. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність та штрафи:

для громадян – від 3 060 до 6 120 грн;

для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

Якщо підпал призвів до значних наслідків – можливе притягнення до кримінальної відповідальності.