Весняна посівна кампанія розпочалася у нашій державі з незначною затримкою. Причиною стала тривала холодна зима: ґрунти промерзли, а сніговий покрив танув повільно. Ситуацію ускладнює і конфлікт на Близькому Сході, після якого стрімко дорожчає пальне.

Як усе це вплине на посівну та вартість робіт, з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Довга зима

Якщо у південних регіонах України посівна кампанія почалася за планом, то у центрі та на півночі вона відбувається з затримкою у кілька тижнів. У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства причиною затримки називають глибше промерзання ґрунту та тривале танення снігу.

“Затримка з початком польових робіт не катастрофічна, однак аграріям доведеться працювати більш інтенсивно і завершити всі роботи протягом 45-50 днів”, – розповів під час брифінгу у Медіацентрі Україна заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Проблеми з добривами

За інформацією Марчука, повномасштабне російське вторгнення сильно вплинуло на ланцюги постачання добрив до України. Відтак, цього року наші аграрії не можуть вповні удобрити поля перед весняною посівною. “Наразі частина мінеральних добрив під забороною, бо вони входять до числа вибухонебезпечних та їх не можна завозити морем. Асоціація аграріїв зверталась до Мінекономіки та ВМС, щоб вирішити це питання та завозити аміачну селітру морем, бо вона не несе загрози. Станом на зараз цих дозволів ще немає. Тому зараз йдуть перемовини, щоб хоча на осінь вдалось її завести”, – пояснив він.

За прогнозами експерта, вже незабаром до подорожчання мінеральних добрив призведе і конфлікт на Близькому Сході.

Вартість пального

Операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану вже призвела до різкого зростання цін на пальне у світі. Втім, на роботу українських аграріїв це поки що не вплинуло, наголошують у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Заступник міністра Тарас Висоцький зазначає, що на початку польових робіт аграрії мають достатні запаси всіх необхідних ресурсів.

“Аграрії мають запас основних ресурсів для весняної посівної щонайменше на кілька тижнів, а часто – і на кілька місяців. Це необхідно, адже агровиробництво має довгий цикл: один урожай на рік потребує ретельної підготовки заздалегідь. Також завчасно закуплено пальне для проведення польових робіт, тому на старті посівної дефіциту ресурсів не спостерігається”, – наголошує він.

Водночас, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради вважає, що українським аграріям слід готуватися до зростання вартості пального. “Ціна на закупівлю для агровиробників сягала 55 гривень за літр дизпалива. Сьогодні – це 79 гривень за літр. Це буде додаткове навантаження на підприємство під час обробітку в районі 1400 гривень на один гектар. Це особливо гостро для малих виробників”, – каже Денис Марчук.

Пропозиції від держави

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства нагадують українцям про програми, які діють для підтримки аграріїв. Дію однієї з них нещодавно подовжили до 2027 року. Йдеться про програму “Доступні кредити 5-7-9%”, яка дає аграріям можливість залучати кошти для проведення посівної та подальших польових робіт. Також чиновники зауважують, що наразі діють ще й такі програми підтримки:

гранти на закладку садів і теплиць;

підтримка будівництва овочесховищ;

програми розвитку зрошення;

спеціальні інструменти підтримки для прифронтових регіонів.