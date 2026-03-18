Цьогоріч Global Money Week 2026 проходить під гаслом «Чесні розмови про гроші». Команда ФФО ЗУНУ обрала червоний колір не випадково. Це колір енергії, лідерства та рішучості – саме тих якостей, які потрібні для управління особистими фінансами.

А STEM-лабораторія – це справжній фінансовий інкубатор, де розкладають фінансові явища і процеси на молекули за допомогою точних наук та інноваційних технологій. Тут не просто вивчають теорію, а створюють алгоритми успіху, моделюють бюджетні стратегії та тестують фінансові інструменти майбутнього.

Це простір, де критичне мислення допомагає відрізнити надійні інвестиції від ілюзій, а складні формули перетворюються на реальний капітал.

У стінах STEM-лабораторії ЗУНУ не просто говорять про цифри, а вчаться бачити за ними можливості. Чесність починається з себе: скільки ми витрачаємо, як заощаджуємо та чи готові до викликів майбутнього? Тож команда ФФО, ставши учасником челенджу «Яскравий Global Money Week», доводить, що фінансова грамотність – це стильно, сучасно та драйвово.