Студенти ФФО ЗУНУ – учасники челенджу «Яскравий Global Money Week» від Junior Achievement Ukraine
Цьогоріч Global Money Week 2026 проходить під гаслом «Чесні розмови про гроші». Команда ФФО ЗУНУ обрала червоний колір не випадково. Це колір енергії, лідерства та рішучості – саме тих якостей, які потрібні для управління особистими фінансами.
А STEM-лабораторія – це справжній фінансовий інкубатор, де розкладають фінансові явища і процеси на молекули за допомогою точних наук та інноваційних технологій. Тут не просто вивчають теорію, а створюють алгоритми успіху, моделюють бюджетні стратегії та тестують фінансові інструменти майбутнього.
Це простір, де критичне мислення допомагає відрізнити надійні інвестиції від ілюзій, а складні формули перетворюються на реальний капітал.
У стінах STEM-лабораторії ЗУНУ не просто говорять про цифри, а вчаться бачити за ними можливості. Чесність починається з себе: скільки ми витрачаємо, як заощаджуємо та чи готові до викликів майбутнього? Тож команда ФФО, ставши учасником челенджу «Яскравий Global Money Week», доводить, що фінансова грамотність – це стильно, сучасно та драйвово.