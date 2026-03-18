18 березня в Тернополі розпочинається прийом заявок на участь у черговому четвертому етапі акції «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево». Ця ініціатива покликана не лише зробити місто зеленішим і затишнішим, а й об’єднати громаду заради важливої мети – підтримки Збройних сил України.

У межах акції кожен охочий має можливість зробити благодійний внесок і висадити власне іменне дерево з пам’ятною табличкою в одній із визначених локацій Тернополя. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу українським військовим, а сам процес висадження відбуватиметься відповідно до концепції комплексного озеленення міського простору.

Щоб долучитися до акції, потрібно:

заповнити заявку за посиланням;

обрати бажану локацію та кількість саджанців;

очікувати зворотного зв’язку для отримання реквізитів оплати;

день і час висадження буде повідомлено додатково.

Прийом заявок триватиме до 5 квітня 2026 року.

Цьогоріч для висадження обрано наступні породи дерев: липа, катальпа бігнонієвидна, клен червоний, тюльпанове дерево, що гармонійно доповнять зелені зони Тернополя й створять особливу атмосферу.

Розмір благодійного внеску залежить від обраної локації

40 000 грн:

сквер на вул. В’ячеслава Чорновола (липа);

вул. В’ячеслава Чорновола (липа);

вул. Юліуша Словацького (катальпа бігнонієвидна);

вул. Руська (катальпа бігнонієвидна).

20 000 грн:

проспект Степана Бандери (тюльпанове дерево);

вул. Максима Кривоноса (клен червоний);

вул. Мирона Тарнавського (катальпа бігнонієвидна, клен червоний).

Висадження дерев заплановане на період з 20 по 30 квітня 2026 року.

«Запрошуємо тернополян, підприємців і всіх, хто дбає про майбутнє, долучитися до акції. Кожне висаджене дерево – це підтримка наших захисників і ще один крок до красивішого і затишнішого міського простору», – наголошують у ТМР.