«Підтримай ЗСУ – посади іменне дерево»: у Тернополі стартує благодійна акція
18 березня в Тернополі розпочинається прийом заявок на участь у черговому четвертому етапі акції «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево». Ця ініціатива покликана не лише зробити місто зеленішим і затишнішим, а й об’єднати громаду заради важливої мети – підтримки Збройних сил України.
У межах акції кожен охочий має можливість зробити благодійний внесок і висадити власне іменне дерево з пам’ятною табличкою в одній із визначених локацій Тернополя. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу українським військовим, а сам процес висадження відбуватиметься відповідно до концепції комплексного озеленення міського простору.
Щоб долучитися до акції, потрібно:
заповнити заявку за посиланням;
обрати бажану локацію та кількість саджанців;
очікувати зворотного зв’язку для отримання реквізитів оплати;
день і час висадження буде повідомлено додатково.
Прийом заявок триватиме до 5 квітня 2026 року.
Цьогоріч для висадження обрано наступні породи дерев: липа, катальпа бігнонієвидна, клен червоний, тюльпанове дерево, що гармонійно доповнять зелені зони Тернополя й створять особливу атмосферу.
Розмір благодійного внеску залежить від обраної локації
40 000 грн:
сквер на вул. В’ячеслава Чорновола (липа);
вул. В’ячеслава Чорновола (липа);
вул. Юліуша Словацького (катальпа бігнонієвидна);
вул. Руська (катальпа бігнонієвидна).
20 000 грн:
проспект Степана Бандери (тюльпанове дерево);
вул. Максима Кривоноса (клен червоний);
вул. Мирона Тарнавського (катальпа бігнонієвидна, клен червоний).
Висадження дерев заплановане на період з 20 по 30 квітня 2026 року.
«Запрошуємо тернополян, підприємців і всіх, хто дбає про майбутнє, долучитися до акції. Кожне висаджене дерево – це підтримка наших захисників і ще один крок до красивішого і затишнішого міського простору», – наголошують у ТМР.