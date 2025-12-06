Заліщицьке відділення поліції встановлює місцезнаходження жителя м. Заліщики, 14-річного Андрія Кохана.

Хлопець 5 грудня вийшов із дому до школи і назад не повернувся.

Прикмети: зріст 175 см, волосся русяве, середньої статури.

Був одягнений у чорну куртку, білі штани, мав чорний наплічник.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте його місцезнаходження, повідомте за телефонами: (068) 075-44-02, (03554) 2-12-45 – чергова частина Заліщицького відділення поліції або на спецлінію 102.

