Як інформує поліція Тернопільщини, про надзвичайну ситуацію стало відомо 19 січня від представника Державної екологічної інспекції.

Під час обстеження території екологи виявили прорив карти відстійника, внаслідок чого в ґрунт витекла речовина коричневого кольору з різким запахом – так звана технічна вода.

За попередніми даними, витік стався у вихідний день, тож працівники підприємства помітили пошкодження не одразу. Упродовж кількох годин рідина інтенсивно розтікалася полями та ґрунтовими дорогами, а згодом вийшла і на трасу міжнародного значення М-19. Загальна площа забруднення, за орієнтовними підрахунками, становить близько 4 тисяч квадратних метрів.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції та профільні служби. Щоб оперативно ліквідувати наслідки витоку та не допустити утворення ожеледиці на проїжджій частині, поліцейські залучили фермерів і дорожні служби. Забруднену ділянку засипали інертними матеріалами, рух транспорту контролювали.

Для фіксації масштабів забруднення до роботи долучили фахівців Держгеокадастру, а також співробітників управління стратегічних розслідувань, які застосували безпілотники для аерознімання місцевості.

За фактом події слідчі Теребовлянського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Остаточні розміри завданих довкіллю збитків встановлять екологи. Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.