Понад 15 років у Тернополі на базі комунальної міської лікарні №2 діє «Вікно життя» – безпечне та цілодобове місце, де у складній життєвій ситуації можна анонімно залишити новонароджене немовля.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Спеціально облаштований простір для дитини міститься на вулиці Романа Купчинського, 14 біля приймального відділення жіночої консультації.

За словами медичних працівників, щоб залишити дитину у «Вікні життя», необхідно відкрити вікно, покласти малюка у спеціально підготовлений бокс, закрити вікно, після чого медичний персонал одразу отримує сповіщення. Далі дитину оглядають лікарі та надають усю необхідну медичну допомогу.

Якщо жінка згодом вирішить повернути дитину, вона може це зробити впродовж наступних двох місяців. Відповідно до законодавства України, мама не несе кримінальної відповідальності за залишення немовляти у «Вікні життя».

Якщо цього не відбудеться, немовля передають до будинку дитини. Там оформлюють усі необхідні документи та надають ім’я й прізвище. Згодом дитину можуть передати на всиновлення.

