168 тисяч гривень за «догляд за квартирою і комуналку» — у Тернополі розслідують шахрайство щодо літньої жінки.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Жителька Тернополя, 1952 року народження, у період з січня 2022 по квітень 2025 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами своєї сусідки, також мешканки Тернополя, 1948 року народження.

Зловмисниця під приводом оплати комунальних послуг та нібито догляду за квартирою, поки власниця квартири перебувала закордоном, отримала від потерпілої близько 160 тисяч гривень.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зокрема, подія попередньо кваліфікована за:

частиною 1 статті 190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою;

частиною 2 статті 190 КК України – ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, що передбачає більш сувору кримінальну відповідальність.

Санкції зазначених норм передбачають покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, обмеження волі, а у передбачених законом випадках – позбавлення волі.